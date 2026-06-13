В Петербурге задержали 10 несовершеннолетних на питбайках

На «сходке» питбайкеров удалось поймать организатора — он будет привлечён к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия, пишет 78.ru. В ходе проверки выявлены пять водителей, не имеющих прав, один «ездок», уже ранее лишённый права управления, и ещё один водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.