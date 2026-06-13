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Метро Харькова остановилось из-за проблем с электричеством

В Харькове проблемы с электричеством привели к остановке метро, троллейбусов и трамваев.

В Харькове проблемы с электричеством привели к остановке метро, троллейбусов и трамваев. Об этом в Telegram-канале сообщает местный горсовет.

Власти города уточнили, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению движения электротранспорта и подземки. Они предупредили, что на некоторых маршрутах возможны серьезные задержки.

При этом автобусы в Харькове работают без сбоев.

Накануне в Киев и 10 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, тревога охватила Винницкую, Кировоградскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Сумскую и Черкасскую области. Сирены в этих регионах звучали менее двадцати минут. Однако, воздушная тревога продолжила действовать на территории Днепропетровской и Харьковской областей.

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