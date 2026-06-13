В Дивногорске заметили четырех медведей напротив набережной Енисея

В Дивногорске отдыхающие на берегу Енисея люди увидели медведей и успели снять их на видео. Ролик разлетелся по сети 13 июня. Правда, группа хищников прогуливалась не в городе, а через Енисей от него, прямо напротив набережной. Косолапые не делали попыток переплыть реку.
Автор ролика рассказала, что утром прогуливалась возле Енисея. Она была не одна. Дивногорцы увидели сначала одного медведя. Потом заметили второго, затем третьего, а спустя двадцать минут — четвертого. Женщина обратила внимание, что у всех зверей были разные размеры и окрас.
Напомним, что медведи в окрестностях окруженного тайгой города — вовсе не редкость. Так, ночью 30 мая 2026 года, медведь прогуливался в черте Дивногорска, в районе Гидроэнергетического техникума имени Бочкина. Предположительно, зверь шел от улицы Саянской в сторону студенческих общежитий. Администрация города тогда подтвердила эту информацию, но заверила жителей, что хищник уже покинул городскую черту.
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