В Дивногорске заметили четырех медведей напротив набережной Енисея

Автор ролика рассказала, что утром прогуливалась возле Енисея. Она была не одна. Дивногорцы увидели сначала одного медведя. Потом заметили второго, затем третьего, а спустя двадцать минут — четвертого. Женщина обратила внимание, что у всех зверей были разные размеры и окрас.