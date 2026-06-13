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Дроны ВСУ нацелились на мосты в Херсонской области: проезд через Джанкой закрыт

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ночью ВСУ вновь пытались атаковать мосты в регионе. По его словам, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 25 ударных беспилотников.

Одна из атак пришлась на направление Чонгара. Сейчас движение в сторону автомобильного пункта пропуска «Джанкой» перекрыто.

Также, по данным Сальдо, удар был нанесён по мосту, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Специалисты уже обследовали конструкции, после чего движение запустили в реверсивном режиме.

«Враг пытается бить по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям», — заявил губернатор.

Информацию о движении на этих участках власти будут уточнять и сообщать дополнительно.

Напомним, в ночь на 7 июня в результате удара украинских беспилотников был повреждён мост в районе Чонгара. Из-за атаки движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно приостановили.

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