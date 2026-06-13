Прокуратура Франции назвала кражу книг русских классиков организованной операцией

Во Франции прокуратура потребовала реальные сроки для фигурантов дела о хищении редких книг русских классиков. Как передает France24, максимальное наказание — восемь лет лишения свободы — прокуратура запросила для человека, которого считает организатором группы.
На скамье подсудимых находятся шестеро граждан Грузии. По данным обвинения, они причастны к похищению редких экземпляров и рукописей произведений русских писателей XIX века, в том числе таких авторов, как Александр Пушкин и Михаил Лермонтов.
Трое обвиняемых находятся во Франции под стражей. Двое из них ранее были осуждены в Литве и Эстонии, после чего их передали французским властям для рассмотрения нового дела. Еще двое фигурантов отбывают наказание в Грузии. Единственная женщина, проходящая по делу, остается на свободе. Для нее прокуратура запросила два года условно.
Следствие связывает обвиняемых с исчезновением редких книг из Национальной библиотеки Франции в Париже и библиотеки Дидро в Лионе. Речь идет о кражах, которые, по версии обвинения, произошли в 2023 году.
Прокуратура также считает, что подозреваемые могли действовать в составе более широкой преступной структуры, работавшей в нескольких европейских странах. Ранее о схожих случаях хищения редких книг сообщалось и в других странах.
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