Прокуратура Франции назвала кражу книг русских классиков организованной операцией

Трое обвиняемых находятся во Франции под стражей. Двое из них ранее были осуждены в Литве и Эстонии, после чего их передали французским властям для рассмотрения нового дела. Еще двое фигурантов отбывают наказание в Грузии. Единственная женщина, проходящая по делу, остается на свободе. Для нее прокуратура запросила два года условно.