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Две квартиры и авто пострадали при атаке БПЛА на Севастополь ночью 13 июня

Дежурными силами ПВО и мобильных огневых групп в ночь с 12 на 13 июня над Севастополем отразили четыре атаки БПЛА.

Об этом в соцсетях рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Перехвачено и уничтожено свыше 25 украинских беспилотников. Точечные повреждения в результате атаки зафиксированы на проспекте Генерала Острякова — там повреждены окна в двух квартирах, а также в Гагаринском районе — пострадал автомобиль. Среди населения погибших и пострадавших нет.

Ранее мы писали, в результате атаки БПЛА осколочные ранения получила жительница Севастополя. В ночь с 10 на 11 июня над городом было сбито более 33 БПЛА.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения в десяти многоквартирных домах: восьми — в Гагаринском районе и двух — на Корабельной стороне. Жители сообщили о разбитых окнах и поврежденных балконах.

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