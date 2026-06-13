Две квартиры и авто пострадали при атаке БПЛА на Севастополь ночью 13 июня

Об этом в соцсетях рассказал губернатор Михаил Развожаев.
Перехвачено и уничтожено свыше 25 украинских беспилотников. Точечные повреждения в результате атаки зафиксированы на проспекте Генерала Острякова — там повреждены окна в двух квартирах, а также в Гагаринском районе — пострадал автомобиль. Среди населения погибших и пострадавших нет.
Ранее мы писали, в результате атаки БПЛА осколочные ранения получила жительница Севастополя. В ночь с 10 на 11 июня над городом было сбито более 33 БПЛА.
Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения в десяти многоквартирных домах: восьми — в Гагаринском районе и двух — на Корабельной стороне. Жители сообщили о разбитых окнах и поврежденных балконах.