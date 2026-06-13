В Минусинске задержали троих за сбыт крупной партии наркотиков

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Минусинский» пресекли незаконный сбыт наркотических средств: в ходе оперативно‑розыскных мероприятий они задержали трёх местных жителей.
Полицейские выяснили, что молодые люди — двое 2008 года рождения и один 2009 года рождения — работали на нелегальный интернет‑магазин и распространяли наркотики бесконтактным способом на территории Минусинска и Минусинского округа.
В арендованной подозреваемыми квартире правоохранители обнаружили и изъяли партию синтетического наркотика («соли») общим весом 583 грамма.
По данному факту следователи МО МВД России «Минусинский» возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). По этой статье грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае наркодиллер измельчал наркотики кофемолкой.