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Обломки БПЛА упали в Воронежской области: мужчине понадобилась помощь врачей

В Воронежской области минувшей ночью силы ПВО и средства РЭБ обнаружили, уничтожили и подавили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, дроны были зафиксированы над двумя районами региона. Предварительно, разрушений после инцидента нет. В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА незначительную травму получил мужчина.

«По предварительной информации, разрушений нет. В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА ссадину получил мужчина, которому уже оказана вся необходимая медицинская помощь», — пишет Гусев в Телеграме.

Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Очередная атака украинских беспилотников привела к трагедии в Темрюкском районе Краснодарского края. Там после налёта БПЛА начался пожар на морском терминале.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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