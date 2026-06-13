Обломки БПЛА упали в Воронежской области: мужчине понадобилась помощь врачей

По его словам, дроны были зафиксированы над двумя районами региона. Предварительно, разрушений после инцидента нет. В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА незначительную травму получил мужчина.
«По предварительной информации, разрушений нет. В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА ссадину получил мужчина, которому уже оказана вся необходимая медицинская помощь», — пишет Гусев в Телеграме.
Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Очередная атака украинских беспилотников привела к трагедии в Темрюкском районе Краснодарского края. Там после налёта БПЛА начался пожар на морском терминале.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.