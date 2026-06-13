Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре атаки за ночь: ПВО отразила налёт более 25 БПЛА на Севастополь

Минувшей ночью и утром российские военные, авиация, ПВО и мобильные группы отразили четыре атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

Сбито более 25 беспилотников. По данным спасательной службы, зафиксированы точечные повреждения: на проспекте Генерала Острякова выбиты окна в двух квартирах, в Гагаринском районе пострадал автомобиль. Люди не пострадали.

Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По данным Минобороны, цели были сбиты над территориями ряда российских регионов, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Курскую, Новгородскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую и Тверскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше