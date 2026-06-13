Полиция задержала мужчин, укравших бутсы сборной Англии по футболу

Правоохранительные органы взяли под стражу двух лиц, которых подозревают в хищении бутс и мячей, принадлежащих сборной Англии по футболу в рамках мирового первенства. Эту информацию распространил телеканал BBC.
Ранее агентство ТАСС информировало, что перед первым занятием команды в городе Канзас-Сити (американский штат Миссури) из автофургона у игроков похитили игровую обувь, официальные мячи турнира и основное тренировочное оснащение. Как отмечают источники, из оставшегося груза уцелел лишь один футбольный мяч, также высказываются опасения, что пропали бутсы Гарри Кейна и Джуда Беллингема. Представитель полиции, чьи слова приводит BBC, заявил, что расследование данного происшествия всё ещё ведётся.
Первую встречу на чемпионате мира английские футболисты проведут 17 июня: их противником станет сборная Хорватии. После этого команда под руководством Томаса Тухеля сыграет с коллективами Ганы (23 июня) и Панамы (28 июня).
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