Над Воронежской областью в ночь с 12 на 13 июня сбили два беспилотника

В ночь с 12 на 13 июня дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над двумя районами Воронежской области обнаружены и затем уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительной информации, разрушений нет. В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА ссадину получил мужчина, которому уже оказана вся необходимая медицинская помощь.
В целом по России минувшая ночь оказалась напряженной. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территориями Белгородской и Курской областей. Таким образом, инцидент в Воронежской области стал лишь частью масштабной атаки, отраженной российскими средствами противовоздушной обороны сразу в нескольких регионах страны.