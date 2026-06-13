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Ветеран минской милиции назвал два частых преступления 1980-х, которые остались в прошлом

Ветеран минской милиции назвал два частых преступления 1980-х, ушедших в прошлое.

Источник: Комсомольская правда

Ветеран минского уголовного розыска со стажем более 20 лет полковник в отставке Станислав Дубаневич назвал агентству «Минск-Новости» самые распространенные преступления 1980-х, которые остались в прошлом. Профессиональный путь он начала участковым в Октябрьском РУВД, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, служил оперуполномоченным уголовного розыска.

Так, сегодня редко встречаются карманные кражи в общественном транспорте, когда у пассажиров вытягивали имущество, а одежда оказывалась порезана.

"Карманников искало специальное отдельное подразделение, сотрудники которого отличались особой наблюдательностью, — вспомнил Станислав Дубаневич, добавив, что помогали милиционерам как доверительные отношения с гражданами, так и то, в какой степени сотрудник обладал способностями психолога.

Частой проблемой были еще 40 лет назад хищения имущества, которых сегодня — с проникновением в квартиру путем взлома замка — почти нет. Правда, на смену квалифицированным тайным хищениям пришли, как их называют, гостевые кражи, когда жертвы сами приглашают к себе похитителей, и хищение оставленных без присмотра вещей.

К слову, однажды экс-сотрудник сам задержал серийного вора, специализировавшегося на украшениях, — причем в соседней квартире. Возвращаясь из отпуска, Дубаневич обратил внимание на заклеенные глазки на дверях и как будто сломанную ручку одного из жилищ.

Тем временем минское метро объяснило, почему на станциях проверяют внешне пустые рюкзаки.

Также МВД Беларуси показало новые элементы формы ДПС, включая красно-синий маячок.

А минские ремонтники назвали самые частые и самые странные причины засоров труб — среди них халаты.