Ветеран минской милиции назвал два частых преступления 1980-х, которые остались в прошлом

Частой проблемой были еще 40 лет назад хищения имущества, которых сегодня — с проникновением в квартиру путем взлома замка — почти нет. Правда, на смену квалифицированным тайным хищениям пришли, как их называют, гостевые кражи, когда жертвы сами приглашают к себе похитителей, и хищение оставленных без присмотра вещей.