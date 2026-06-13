15-летний подросток разбился на питбайке насмерть в Нижнем Новгороде

15-летний водитель мотобайка скончался после ДТП в Московском районе Нижнего Новгорода Дорожная полиция начала проверку обстоятельств столкновения двух единиц мототранспорта, в результате которого погиб подросток.
По предварительным данным, друг с другом столкнулись питбайк KAYO и мотобайк. Были ли иные участники у смертельной аварии, не уточняется.
Подросток, управлявший питбайком, скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, его травмы были несовместимы с жизнью.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области автобус сбил подростка, управлявшего мотоциклом.