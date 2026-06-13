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В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелся промышленный объект

Пожар возник на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе.

Источник: Комсомольская правда

На территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе Волгоградской области произошло возгорание в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

По его словам, в течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ успешно отразили террористическую атаку БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию области.

«В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается… Пострадавших нет», — приводит заявление губернатора Telegram-канал администрации Волгоградской области.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Ситуация находится под контролем властей.

Напомним, на прошлой неделе произошла аналогичная ситуация. Средства ПВО в Волгоградской области отразили атаку украинских беспилотников, один из которых упал на территорию производственно-диспетчерской службы, вызвав пожар. Огонь смогли быстро потушить.

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