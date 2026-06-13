Мужчина с игрушечным пистолетом напал на магазин в Иркутской области

Житель Братска Иркутской области напал на местный магазин с игрушечным пистолетом. Об этом сообщила полиция города.
Мужчина, одетый в черную куртку и с наброшенным на голову капюшоном, посетил комиссионный магазин на улице Комсомольской. Он с порога начал угрожать 21-летней консультантке, требуя отдать ему всю выручку. В руках злоумышленник держал предмет, похожий на пистолет. Получив от девушки 55 тысяч рублей, мужчина скрылся.
Правоохранители быстро установили личность преступника и задержали его. Им оказался 30-летний местный житель, который ранее уже был судим за различные правонарушения. Задержанный рассказал полицейским, что ворвался в магазин с игрушечным пистолетом, а похищенную сумму потратил на личные нужды.
Взбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Ранее в Севастополе пенсионер с пневматикой стрелял в посетителей магазина. Две пули по касательной попали в шею местному жителю, причинив травмы, не опасные для жизни.
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