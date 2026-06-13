Мужчина с игрушечным пистолетом напал на магазин в Иркутской области

Мужчина, одетый в черную куртку и с наброшенным на голову капюшоном, посетил комиссионный магазин на улице Комсомольской. Он с порога начал угрожать 21-летней консультантке, требуя отдать ему всю выручку. В руках злоумышленник держал предмет, похожий на пистолет. Получив от девушки 55 тысяч рублей, мужчина скрылся.