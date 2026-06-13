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В Волгоградской области при падении БПЛА возник пожар в промзоне

На промышленной территории в Котовском районе Волгоградской области при падении обломков БПЛА произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram.

На промышленной территории в Котовском районе Волгоградской области при падении обломков БПЛА произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram.

Ликвидация пожара продолжается, пострадавших нет, отметил глава Волгоградской области. Падение обломков БПЛА также спровоцировало возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава». Этот пожар уже ликвидирован.

В Минобороны отчитались, что за ночь средства ПВО России ликвидировали 177 беспилотников над Азовским и Черным морями, а также над 14 регионами, включая Волгоградскую область.

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