Притворились полицейскими: 19-летняя студентка и ее приятель забрали 30 млн рублей у петербурженки и отдали их аферистам

Очередных мошенников накрыли полицейские Петербурга. В этот раз им удалось вычислить тех, кто в мае 2026 года забрал у петербурженки 30 млн рублей. Тогда аферисты звонили жертве и убедили ее, что все деньги нужно срочно задекларировать или они перестанут иметь ценность. Женщина испугалась и отдала все курьерам — 19-летней студентке одного из вузов Ленобласти и ее 28-летнему приятелю из Перми. Чтобы не вызывать подозрений у жертвы, они представились сотрудниками полиции.