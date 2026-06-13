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Притворились полицейскими: 19-летняя студентка и ее приятель забрали 30 млн рублей у петербурженки и отдали их аферистам

Студентка притворилась полицейской и обманула петербурженку на 30 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Очередных мошенников накрыли полицейские Петербурга. В этот раз им удалось вычислить тех, кто в мае 2026 года забрал у петербурженки 30 млн рублей. Тогда аферисты звонили жертве и убедили ее, что все деньги нужно срочно задекларировать или они перестанут иметь ценность. Женщина испугалась и отдала все курьерам — 19-летней студентке одного из вузов Ленобласти и ее 28-летнему приятелю из Перми. Чтобы не вызывать подозрений у жертвы, они представились сотрудниками полиции.

— Похищенные 30 миллионов рублей пара перевела в криптовалюту и отправила на криптокошелек, подконтрольный их анонимному куратору. По местам проживания молодых людей прошли обыски, из квартир изъяли телефон, сумку, в которой передавались деньги. Студентка и ее друг задержаны, — передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пермяка отправили в СИЗО, а его подруге дали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается. По четвертой части статьи 159 УК РФ парочке грозит до 10 лет колонии.