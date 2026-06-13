Shot: Горбатого кита, застрявшего в сетях у берегов Мурманской области, спасли

11 июня стало известно, что горбатый кит застрял в рыболовных сетях у берегов Мурманской области. На его теле порезы и раны. Его заметили у побережья Териберки, рядом с островом Кильдин. При этом спасатели долго не могли выйти в море из-за плохой погоды.