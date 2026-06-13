В Херсонской области ВСУ атаковали мосты, ведущие в Крым

Как сообщал Сальдо на прошлой неделе, ВСУ в последнее время предпринимают самые изощренные и подлые атаки на гражданские объекты региона. Обстрелам подвергаются заправочные станции, дороги и их развязки, мосты. В частности, в четверг они нанесли удары по трем переправам: в районе Преображенки и Мирного, на направлении Перекоп — Армянск, а также около населенного пункта Ставки. Во вторник боевики атаковали мост в Чонгаре.