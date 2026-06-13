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В Херсонской области ВСУ атаковали мосты, ведущие в Крым

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе Вооруженных сил Украины по мостам, ведущим в Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП “Джанкой” сейчас перекрыто», — написал он в канале на платформе «Макс».

Повреждения получило также сооружение, соединяющее Геническ с Арабатской стрелкой. Специалисты уже обследовали конструкции, движение запущено в реверсивном режиме. За ночь над регионом сбили 25 беспилотников.

Как сообщал Сальдо на прошлой неделе, ВСУ в последнее время предпринимают самые изощренные и подлые атаки на гражданские объекты региона. Обстрелам подвергаются заправочные станции, дороги и их развязки, мосты. В частности, в четверг они нанесли удары по трем переправам: в районе Преображенки и Мирного, на направлении Перекоп — Армянск, а также около населенного пункта Ставки. Во вторник боевики атаковали мост в Чонгаре.

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