Удары молний спалили дома в восьми регионах России за несколько дней

В Ярославской области разряд спалил частный дом на две семьи в городе Гаврилов-Ям. Пострадал 54-летний мужчина. В Ульяновской области во время грозы загорелся дом в селе Кивать. В Нижнем Новгороде сгорела квартира в центре города. Местные жители жалуются, что в их домах на улице Минина нет молниезащиты.