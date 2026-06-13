Один человек погиб, пять пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области

За минувшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один мирный житель Херсонской области, еще пять человек получили ранения. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
— В Нововладимировке Голопристанского округа в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю погиб мужчина 1978 года рождения (…) Под ударами противника также находились другие населенные пункты Генического, Голопристанского, Каховского, Алешкинского, Нижнесерогозского, Новокаховского, Скадовского и Чаплинского округов, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что ВСУ предприняли новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Ночью украинские солдаты ударили по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.
— Враг пытается бить по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям, — написал губернатор.
13 июня Минобороны РФ отчиталось, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 177 украинских беспилотников над регионами России. Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым.
Днем ранее беспилотник попал в жилой дом в Татарстане, в результате атаки пострадали три человека.