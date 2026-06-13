Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерке из Магнитогорска вернули 209 тысяч, украденных мошенниками

Деньги поступили жителю города Соль-Илецка Оренбургской области.

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска помогла 76-летней местной жительнице, которая стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В феврале 2024 года пенсионерка под влиянием обмана перевела со своей банковской карты 209 тысяч рублей на неизвестный счёт — ей обещали доход от инвестиций.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что деньги поступили жителю города Соль-Илецка Оренбургской области.

Прокурор района обратился в Соль-Илецкий районный суд с иском о взыскании с владельца счёта неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль.