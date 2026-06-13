Пенсионерке из Магнитогорска вернули 209 тысяч, украденных мошенниками

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска помогла 76-летней местной жительнице, которая стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В феврале 2024 года пенсионерка под влиянием обмана перевела со своей банковской карты 209 тысяч рублей на неизвестный счёт — ей обещали доход от инвестиций.
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что деньги поступили жителю города Соль-Илецка Оренбургской области.
Прокурор района обратился в Соль-Илецкий районный суд с иском о взыскании с владельца счёта неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.
Исполнение судебного решения поставлено на контроль.