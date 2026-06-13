Белгородская область за сутки подверглась 83 атакам ВСУ

По данным господина шуваева, обстрелам и атакам подверглись десять муниципалитетов области, включая Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа. Для ударов применялись авиация, артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотники, с которых также сбрасывались взрывные устройства.