Три женщины пострадали в крупном ДТП с автобусом

В Саратове в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля «Газель» пострадали три женщины, которых доставили в больницу. Об этом проинформировал начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
Согласно его сведениям, в 08:39 по московскому времени в диспетчерскую службу 112 поступил сигнал о дорожной аварии в Волжском районе Саратова на перекрестке улиц Чернышевского и Большая Горная. Там произошло столкновение пассажирского автобуса, который двигался по маршруту № 284Б, и грузовой «Газели».
«Как сообщает областная спасательная служба, в аварии пострадали три человека, находившиеся в автобусе. Реанимационная бригада спасателей госпитализировала женщину, родившуюся в 1999 году. Также врачи скорой помощи увезли в больницу женщину 1985 года рождения и девушку 2008 года рождения», — написал Юрин в своем телеграм-канале на платформе «Макс».
В саратовской службе спасения уточнили агентству РИА Новости, что самой младшей из пострадавших уже исполнилось 18 лет, поэтому детей среди потерпевших нет.
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