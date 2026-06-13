Три женщины пострадали в крупном ДТП с автобусом

Согласно его сведениям, в 08:39 по московскому времени в диспетчерскую службу 112 поступил сигнал о дорожной аварии в Волжском районе Саратова на перекрестке улиц Чернышевского и Большая Горная. Там произошло столкновение пассажирского автобуса, который двигался по маршруту № 284Б, и грузовой «Газели».