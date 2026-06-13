Мужчина с игрушечным пистолетом напал на комиссионный магазин в Братске

— Полицейскими было установлено, что в помещение организации вошел мужчина в черной куртке с капюшоном на голове, который стал угрожать 21-летней девушке-консультанту предметом, похожим на пистолет, требуя отдать всю выручку. Испуганная работница передала налетчику наличность в размере 55 тысяч рублей, после чего тот скрылся, — говорится в публикации.