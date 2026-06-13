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В Афганистане стянули военную технику для подавления протестов женщин

13 июня, как сообщает телеканал France24 со ссылкой на AFP, власти Афганистана перебросили военную технику к городу Герату для подавления протестов женщин, вызванных новыми ограничениями.

Источник: Reuters

Один из местных жителей рассказал: «На каждой улице есть подозрительный частный автомобиль с [людьми] в повседневной одежде, которые сидят в своих машинах и наблюдают за людьми».

Согласно данным AFP, в пятницу военные машины были размещены по всему городу и осуществляли патрулирование района. Кроме того, были задействованы вооруженные полицейские, а также дополнительные контрольно-пропускные пункты с агентами разведки. Жители сообщили, что силы безопасности проверяют телефоны граждан. Один из местных жителей уточнил, что люди отказались от намерения проводить демонстрации.

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