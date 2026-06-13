В Афганистане стянули военную технику для подавления протестов женщин

Один из местных жителей рассказал: «На каждой улице есть подозрительный частный автомобиль с [людьми] в повседневной одежде, которые сидят в своих машинах и наблюдают за людьми».
Согласно данным AFP, в пятницу военные машины были размещены по всему городу и осуществляли патрулирование района. Кроме того, были задействованы вооруженные полицейские, а также дополнительные контрольно-пропускные пункты с агентами разведки. Жители сообщили, что силы безопасности проверяют телефоны граждан. Один из местных жителей уточнил, что люди отказались от намерения проводить демонстрации.