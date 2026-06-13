Бастрыкин потребовал доклад о нападении подростков на прохожих в Петербурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин заметил жалобы в Сети на группы подростков из Петербурга и Ленобласти, которые пристают к случайным прохожим, провоцируют их на конфликт без какой-либо причины, а потом избивают толпой. По обоим фактам региональные управления СКР расследуют уголовные дела. Первая группа действовала в Красногвардейском районе, вторая — во Всеволожске.