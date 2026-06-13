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Бастрыкин потребовал доклад о нападении подростков на прохожих в Петербурге

Похожие случаи избиений происходили и в Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин заметил жалобы в Сети на группы подростков из Петербурга и Ленобласти, которые пристают к случайным прохожим, провоцируют их на конфликт без какой-либо причины, а потом избивают толпой. По обоим фактам региональные управления СКР расследуют уголовные дела. Первая группа действовала в Красногвардейском районе, вторая — во Всеволожске.

— В Петербурге уголовное дело возбудили по статье 213 УК РФ «Хулиганство», в Ленобласти — по статье 162 УК РФ «Разбой». Александр Бастрыкин поручил руководителям ГСУ СКР по Петербургу и СУ СКР по Ленобласти Павлу Выменцу и Сергею Сазину представить доклад о ходе расследования дел, — передает пресс-служба Следкома.

Добавим, что в обоих случаях подросткам грозит реальный срок в колонии, если их вину установят.

СК