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Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения, ее внутреннее потребление поддерживается дизель-генераторами, нарушений в работе систем безопасности нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Источник: © РИА Новости

ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение вечером в среду из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 киловольт «Ферросплавная-1». На станции запустили резервные дизель-генераторы. Основная линия «Днепровская» 750 киловольт отключена из-за повреждения еще с 24 марта.

«Станция уже более двух суток без внешнего электроснабжения. Ее нужды поддерживаются за счет работы дизель-генераторов», — сказал Яшина.

По ее словам, нарушений в работе систем безопасности нет, ситуация находится под контролем персонала станции.

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