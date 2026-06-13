Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения

ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение вечером в среду из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 киловольт «Ферросплавная-1». На станции запустили резервные дизель-генераторы. Основная линия «Днепровская» 750 киловольт отключена из-за повреждения еще с 24 марта.
«Станция уже более двух суток без внешнего электроснабжения. Ее нужды поддерживаются за счет работы дизель-генераторов», — сказал Яшина.
По ее словам, нарушений в работе систем безопасности нет, ситуация находится под контролем персонала станции.