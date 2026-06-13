СК проверяет пансионат в Нижнем Новгороде после смерти пенсионера

Поводом стали сообщения в социальных сетях, где говорилось о ненадлежащем оказании услуг в одном из учреждений Нижнего Новгорода. По опубликованным данным, после пребывания в пансионате скончался пожилой мужчина. Его родственники считают, что за состоянием здоровья не осуществлялся должный контроль, что могло повлиять на исход.