Минчанин пойдет под суд за сданную в банк настоящую купюру 100 долларов

Житель Минска пойдет под суд за сданную в банк настоящую купюру 100 долларов. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию позвонил работник одного из кафе в Ленинском районе столицы. Мужчина заявил, что у него из кошелька пропали деньги.
Выяснилось, что кражу совершил 18-летний коллега потерпевшего. В раздевалке фигурант увидел открытый рюкзак. Он взял из рюкзака портмоне и забрал оттуда купюру 100 долларов.
Валюту минчанин обменял в банке на белорусские рубли, зачислил на свой карт-счет, а затем потратил на личные нужды. Теперь его будут судить за кражу.