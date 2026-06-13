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Минчанин пойдет под суд за сданную в банк настоящую купюру 100 долларов

Минчанин сдал в банк настоящие 100 долларов и теперь ему грозит уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска пойдет под суд за сданную в банк настоящую купюру 100 долларов. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, в милицию позвонил работник одного из кафе в Ленинском районе столицы. Мужчина заявил, что у него из кошелька пропали деньги.

Выяснилось, что кражу совершил 18-летний коллега потерпевшего. В раздевалке фигурант увидел открытый рюкзак. Он взял из рюкзака портмоне и забрал оттуда купюру 100 долларов.

Валюту минчанин обменял в банке на белорусские рубли, зачислил на свой карт-счет, а затем потратил на личные нужды. Теперь его будут судить за кражу.