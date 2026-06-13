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Пермяков напугали дым и запах гари над городом утром 13 июня

Жители пожаловались на странный запах.

Задымление и запах горелого напугали жителей Перми утром 13 июня.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, утром в городе ощущался запах «копчёной» гари.

Как сообщает канал «ЧП Пермь», причиной утреннего задымления в районе ЖК «Погода» стала сауна в местной гостинице.

В региональном МЧС информацию о запахе гари и якобы сгоревшей сауне журналистам пока не прокомментировали.

Напомним, ранее очевидцы рассказали о большом столбе дыма на ул. Героев Хасана.

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