Свердловский омбудсмен еще в 2022 году рассказала о проблемных перевозчиках

— В 2022 году при встрече с кондуктором, работавшей нелегально, я случайно узнала о режиме работы. Женщина рассказывала о разных схемах привлечения к работе мигрантов, — сообщает Татьяна Мерзлякова. — Она уезжала из России и поделилась информацией, которая была тогда интересна только мне. По словам кондуктора, она вместе с водителем работала каждый день с раннего утра до позднего вечера с коротким перерывом на обед.