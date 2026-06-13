В расселённом историческом доме на Рижской произошел пожар

Немецкий дом довоенной постройки в центре Калининграда был признан аварийным больше десяти лет назад — в 2014 году, его должны были снести к 2019 году. Часть жильцов не согласились с этим — они высказали мнение, что дом простоит еще сто лет, если грамотно провести работы по его ремонту. Несколько человек жаловались на неудобства, связанные с реконструкцией улицы 9 Апреля, которая проводилась в то время, и высказывали недоумение, почему одновременно с ее началом не был организован мониторинг состояния дома, поскольку дорожные работы влияли на конструкции здания.