В расселённом историческом доме на Рижской произошел пожар

В Калининграде в расселённом историческом доме на Рижской днём 12 июня произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 16:02. Как отмечается в сообщении ведомства, горела кровля здания.
«Прибывшие на место происшествия специалисты чрезвычайного ведомства ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причину пожара установят сотрудники органов дознания», — передает пресс-служба МЧС.
Фото предоставлено очевидцем.
С огнём на площади 200 квадратных метров боролись 34 человека личного состава и 11 единиц техники.
Исторический дом на Рижской, 14 (находится в районе ул. 9 Апреля за корпусами БФУ им. И. Канта) расселили и собирались снести в 2025 году, сообщали «Новому Калининграду» в пресс-службе администрации города.
Земельный участок с аварийным домом с 2023 года находится в собственности муниципалитета. Ранее глава администрации Елена Дятлова заявляла, что жильцы дома на ул. Рижской, 14 (и еще по десяти адресам) получат новые квартиры до конца 2023 года.
Немецкий дом довоенной постройки в центре Калининграда был признан аварийным больше десяти лет назад — в 2014 году, его должны были снести к 2019 году. Часть жильцов не согласились с этим — они высказали мнение, что дом простоит еще сто лет, если грамотно провести работы по его ремонту. Несколько человек жаловались на неудобства, связанные с реконструкцией улицы 9 Апреля, которая проводилась в то время, и высказывали недоумение, почему одновременно с ее началом не был организован мониторинг состояния дома, поскольку дорожные работы влияли на конструкции здания.
Весной 2015 года часть жителей дома обратилась к Николаю Цуканову (он занимал на то время пост губернатора) с просьбой расселить их, а другая часть требовала оставить дом и сделать ремонт. Тогда же Цуканов поручил для начала достичь согласия между жильцами и выразил готовность помочь им с ремонтом здания.