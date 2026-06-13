Пенсионер из РТ потерял 1,7 млн рублей, поверив мошенникам «из электросетей».

Как сообщает МВД по РТ, жителю Нижнекамска звонили неизвестные и представлялись сотрудниками «Электросетевой службы», «Госуслуг», «Росфинмониторинга» и ФСБ. Сумев выманить у него код из сообщений, аферисты запугали пенсионера взломом профиля на «Госуслугах» и кредитами. Чтобы избежать этого, пенсионер отдал им сбережения, а также продал машину и перевел вырученные деньги мошенникам.