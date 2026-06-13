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Истребители НАТО подняли в воздух из-за неопознанного БПЛА в Литве

В Литве истребители НАТО были подняты в воздух после обнаружения в небе беспилотного летательного аппарата, сообщает литовский телеканал TV3.

Источник: Reuters

Как передает национальный вещатель LRT, литовская армия вводила «желтый» уровень воздушной угрозы для Вильнюсского уезда. Причиной послужил «радиолокационный сигнал, характерный для беспилотных летательных аппаратов». Впоследствии предупреждение было снято. Согласно публикации, «желтый» уровень подразумевает отслеживание потенциальной угрозы и принятие превентивных мер.

Работа аэропорта Вильнюса временно приостанавливалась и была возобновлена после устранения угрозы.

Министр национальной обороны Робертас Каунас заявил, что объект был идентифицирован как метеорологический зонд. Он выразил благодарность военным за оперативную реакцию и информирование общественности о наблюдении потенциально опасного объекта, вошедшего в воздушное пространство Литвы. «Угроза в воздухе устранена. Установлено, что это был метеорологический зонд», — написал он.

В последние месяцы страны Балтии неоднократно информировали о проникновении дронов в их воздушное пространство. Впоследствии данные беспилотники были идентифицированы как украинские.

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