Истребители НАТО подняли в воздух из-за неопознанного БПЛА в Литве

Министр национальной обороны Робертас Каунас заявил, что объект был идентифицирован как метеорологический зонд. Он выразил благодарность военным за оперативную реакцию и информирование общественности о наблюдении потенциально опасного объекта, вошедшего в воздушное пространство Литвы. «Угроза в воздухе устранена. Установлено, что это был метеорологический зонд», — написал он.