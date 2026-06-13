В Красноярском крае подтоплены дома и дороги из‑за выхода воды на пойму

В Красноярском крае сохраняется сложная гидрологическая обстановка: вода вышла на пойму сразу на нескольких реках. Об этом сообщает МЧС Красноярского края.
Затоплены участки возле Енисея в районе Кызыла, на реке Мана около села Нарва, а также на Чулыме — возле посёлка Балахта и села Красный Завод.
Из‑за паводка оказались подтоплены три дачных дома, 69 приусадебных участков и четыре участка автомобильных дорог.
Правительство края и Главное управление МЧС России по региону держат ситуацию на контроле. Специалисты непрерывно следят за уровнем воды и оперативно оповещают местных жителей о развитии обстановки.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае подтоплены 3 дачи, 69 участков и 4 дороги.