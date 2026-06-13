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В Краснодаре задержали гадалку, обманувшую клиентку на 500 тысяч рублей

КАЛИНИНГРАД, 12 июн — РИА Новости. Калининградские полицейские задержали гадалку в Краснодаре, которая подозревается в мошенничестве, жительнице Калининграда она «раскинула карты» на 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: © РИА Новости

«Раскинула карты» на 500 тысяч рублей… В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая, представляясь тарологом, разместила объявление в сети Интернет. Злоупотребив доверием клиентки из Калининграда, злоумышленница убедила ее перевести ей более 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативники калининградского уголовного розыска в рамках служебной командировки в Краснодарский край установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. При обыске по месту проживания гадалки изъяты деньги на сумму более миллиона рублей, четыре мобильных телефона, карты и другие предметы, имеющие значение для следствия.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”, — добавили в пресс-службе.

Деньги потерпевшей вернули полностью. Теперь полицейские ищут других граждан, которые могли пострадать от деятельности фигурантки.

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