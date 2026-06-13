Скончалась заместитель директора Ботанического сада ННГУ Татьяна Хрынова

Заместитель директора Ботанического сада ННГУ им. Лобачевского Татьяна Хрынова скончалась на 74-м году жизни. Ее не стало 11 июня 2026 года, сообщили в пресс-службе вуза.
Татьяна Хрынова окончила биологический факультет ННГУ и почти полвека посвятила работе в Ботаническом саду вуза. На протяжении многих лет она занималась научной деятельностью, участвовала в развитии сада и проводила экскурсии для посетителей.
В университете отметили, что Татьяна Хрынова внесла значительный вклад в развитие Ботанического сада и подготовку новых поколений специалистов. Коллеги вспоминают ее как профессионала своего дела, преданного науке и работе с людьми, и называют «ангелом-хранителем» Ботсада.
Церемония прощания состоится 14 июня в церкви Всемилостивейшего Спаса на улице Максима Горького, 177А.
Редакция сайта pravda-nn.ru выражает соболезнования родным и близким Татьяны Хрыновой.
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