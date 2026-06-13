Скончалась заместитель директора Ботанического сада ННГУ Татьяна Хрынова

В университете отметили, что Татьяна Хрынова внесла значительный вклад в развитие Ботанического сада и подготовку новых поколений специалистов. Коллеги вспоминают ее как профессионала своего дела, преданного науке и работе с людьми, и называют «ангелом-хранителем» Ботсада.