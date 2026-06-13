Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончалась заместитель директора Ботанического сада ННГУ Татьяна Хрынова

Она окончила биологический факультет ННГУ и почти полвека посвятила работе в Ботсаду.

Источник: Нижегородская правда

Заместитель директора Ботанического сада ННГУ им. Лобачевского Татьяна Хрынова скончалась на 74-м году жизни. Ее не стало 11 июня 2026 года, сообщили в пресс-службе вуза.

Татьяна Хрынова окончила биологический факультет ННГУ и почти полвека посвятила работе в Ботаническом саду вуза. На протяжении многих лет она занималась научной деятельностью, участвовала в развитии сада и проводила экскурсии для посетителей.

В университете отметили, что Татьяна Хрынова внесла значительный вклад в развитие Ботанического сада и подготовку новых поколений специалистов. Коллеги вспоминают ее как профессионала своего дела, преданного науке и работе с людьми, и называют «ангелом-хранителем» Ботсада.

Церемония прощания состоится 14 июня в церкви Всемилостивейшего Спаса на улице Максима Горького, 177А.

Редакция сайта pravda-nn.ru выражает соболезнования родным и близким Татьяны Хрыновой.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 15-летний подросток на питбайке погиб в ДТП в Нижнем Новгороде.