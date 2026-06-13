В Петербурге задержали причастных к обману женщины на 30 миллионов рублей

Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали предполагаемых пособников телефонных мошенников, которые помогли обманом забрать у жительницы города 30 миллионов рублей. Об этом сообщил региональный главк МВД.
По этому делу задержаны 19-летняя студентка одного из вузов Ленинградской области и ее 28-летний знакомый, проживающий в Пермском крае.
По данным полиции, в начале мая этого года молодые люди по заданию своего анонимного куратора приехали к потерпевшей под видом сотрудников правоохранительных органов. Под предлогом необходимости декларирования денежных средств они забрали у женщины крупную сумму и передали ее куратору.
Деньги фигуранты перевели в криптовалюту и отправили на криптокошелек, который также контролирует их руководитель.
В ходе обыска по месту проживания задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли мобильный телефон с информацией, имеющей доказательственное значение, а также сумку, в которой передавались денежные средства.
Жителю Пермского края суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Со студентки взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Устанавливаются соучастники и другие факты противоправной деятельности фигурантов.