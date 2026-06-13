В Петербурге задержали причастных к обману женщины на 30 миллионов рублей

По данным полиции, в начале мая этого года молодые люди по заданию своего анонимного куратора приехали к потерпевшей под видом сотрудников правоохранительных органов. Под предлогом необходимости декларирования денежных средств они забрали у женщины крупную сумму и передали ее куратору.