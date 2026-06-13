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В Нижегородской области перевернулась иномарка: погибла женщина

Смертельная автоавария произошла в Сокольском округе.

Источник: Время

Смертельное ДТП произошло утром 13 июня в Сокольском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД.

Авария случилась около 06:45 на 17-м километре автодороги Мошкино — Сокольское. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, съехал на правую обочину по ходу движения, затем выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет.

В результате происшествия 45-летняя пассажирка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В ведомстве уточнили, что признаков опьянения у водителя не выявлено. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в перевернувшейся машине в Большом Болдине.