В Нижегородской области перевернулась иномарка: погибла женщина

Смертельное ДТП произошло утром 13 июня в Сокольском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД.
Авария случилась около 06:45 на 17-м километре автодороги Мошкино — Сокольское. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, съехал на правую обочину по ходу движения, затем выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет.
В результате происшествия 45-летняя пассажирка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи.
В ведомстве уточнили, что признаков опьянения у водителя не выявлено. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что женщина погибла в перевернувшейся машине в Большом Болдине.