В Нижегородской области перевернулась иномарка: погибла женщина

Авария случилась около 06:45 на 17-м километре автодороги Мошкино — Сокольское. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, съехал на правую обочину по ходу движения, затем выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет.