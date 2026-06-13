В Татарстане в Волге утонули мужчина и ребенок

Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан, группа из двух взрослых и троих детей совершала прогулку на сапборде по Волге в районе посёлка Октябрьский Зеленодольского района. Никто из них не был в спасательных жилетах.
Внезапно судно перевернулось.
В результате инцидента погибли четырёхлетний мальчик и 34-летний мужчина, который пытался его спасти.
Специалисты ЗПСО № 2, занимавшиеся поиском, обследовали значительный участок водной поверхности Волги — около 6 тысяч квадратных метров.
Тела погибших были обнаружены на восьмиметровой глубине.
После извлечения из воды они были переданы сотрудникам правоохранительных органов.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше