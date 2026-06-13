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В Татарстане в Волге утонули мужчина и ребенок

Трагедия произошла на Волге в Татарстане: мужчина и четырёхлетний ребёнок погибли, упав с сапборда.

Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан, группа из двух взрослых и троих детей совершала прогулку на сапборде по Волге в районе посёлка Октябрьский Зеленодольского района. Никто из них не был в спасательных жилетах.

Внезапно судно перевернулось.

В результате инцидента погибли четырёхлетний мальчик и 34-летний мужчина, который пытался его спасти.

Специалисты ЗПСО № 2, занимавшиеся поиском, обследовали значительный участок водной поверхности Волги — около 6 тысяч квадратных метров.

Тела погибших были обнаружены на восьмиметровой глубине.

После извлечения из воды они были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

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