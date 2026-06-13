В Москве женщина лишилась 26 млн рублей после СМС от мошенников

В столичной прокуратуре рассказали, что женщине пришло сообщение с требованием позвонить по номеру телефона, так как ее личные данные якобы находятся под угрозой. «Пострадавшая перезвонила, ей ответила якобы специалист федерального казначейства», — сказали в ведомстве. Там рассказали, что собеседница настаивала на необходимости «создать новый счет» и внести на него все денежные средства, в противном случае, по ее словам, к женщине должна приехать опергруппа, произвести обыск и все изъять, «чтобы мошенники не украли эти деньги».