В Москве женщина лишилась 26 млн рублей после СМС от мошенников

«Таким способом аферисты втянули 65-летнюю москвичку в свою мошенническую схему и похитили у нее 26 млн рублей, доставшиеся ей по наследству» — сказали в ведомстве.
В столичной прокуратуре рассказали, что женщине пришло сообщение с требованием позвонить по номеру телефона, так как ее личные данные якобы находятся под угрозой. «Пострадавшая перезвонила, ей ответила якобы специалист федерального казначейства», — сказали в ведомстве. Там рассказали, что собеседница настаивала на необходимости «создать новый счет» и внести на него все денежные средства, в противном случае, по ее словам, к женщине должна приехать опергруппа, произвести обыск и все изъять, «чтобы мошенники не украли эти деньги».
Женщина начала выполнять указания звонивших: по видеозвонку показала наличные, затем передала деньги курьеру, назвав кодовое слово. Кроме того, она по указанию аферистов купила золотые монеты и золотые слитки, которые также передала курьерам.
Прокуратура Москвы напоминает: сотрудники правоохранительных органов никогда не проводят обыски дистанционно, побуждение к таким действиям — верный признак того, что общение ведется с мошенником. «Прекратите разговор. Очевидным признаком мошенничества являются телефонные требования о передаче денежных средств курьеру или переводе их на определенные счета. Аферисты используют различные версии: “декларирование, внесение на безопасный счет, проверка подлинности, сохранение от хищения”. Но чтобы ни говорили злоумышленники — не верьте, смело кладите трубку», — напомнили в столичном надзорном ведомстве.