В Нижнекамске начали усиливать конструкции поврежденного дома на Чабьинской

В Нижнекамске стартовали работы по усилению конструкций верхних этажей многоквартирного дома № 3 на улице Чабьинской. Информацию подтвердили в администрации Нижнекамского района.
На место прибыли специалисты Министерства строительства Татарстана. Они оценивают техническое состояние здания и координируют дальнейшие действия. Восстановлением займётся подрядчик — группа компаний «Профит».
В настоящий момент специалисты готовят документацию для демонтажа разрушенной части дома и последующего восстановления. Работы идут в плановом порядке. Ситуацию держат на контроле руководство республики и города, сообщает «НТР 24».
Напомним, накануне один из дронов попал в жилой дом в Нижнекамске. Сначала, по информации правительства региона, стало известно, что в результате атаки пострадали три человека. Но чуть позже стало известно, что травмы получили четыре человека.