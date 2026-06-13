В Беларуси судили 13-летнюю школьницу, которая совершает преступления с 11 лет — вот что она сделала

Однако далее административные правонарушения для юной нарушительницы стали привычным делом. После чего семья и сама девочка попали под тотальный контроль органов, благодаря чему в сентябре 2025 года прекратилась индивидуальная профилактическая работа сотрудниками милиции. Однако перевоспитать подростка не удалось, как только давление ослабло, в декабре 2025 года, девочка снова ушла из дома. Потом последовали разговоры, а после — вновь совершено мелкое хищение. В это же время ради забавы школьница проникла в один из подъездов жилого дома в Гродно, поднялась на восьмой этаж и стала сбрасывать все, что нашла — от мусора до бутылок и самоката. По счастливой случайности никто при этом не пострадал.