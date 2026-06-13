Три человека пропали в лесах Башкирии: одного все еще не нашли

В Благовещенском районе мужчина отправился за грибами без телефона и заблудился — его нашли спасатели. В Стерлитамаке другой мужчина ушел в лес и тоже потерялся, но выбрался сам. В Бирском районе грибник ушел в лес и не вернулся — поиски продолжаются.