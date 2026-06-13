Пойман пособник экстремистов, напавших на «Крокус Сити Холл»

Как следует из материалов уголовного дела, выходцы из Ингушетии Хусен Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев достали пять охолощенных автоматов и затем переделали их в боевые. Кроме того, они добыли 1881 патрон калибра 7,62 мм. Стволы и боеприпасы были спрятаны в Ингушетии, а затем отправлены в столичный регион.