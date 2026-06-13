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Пойман пособник экстремистов, напавших на «Крокус Сити Холл»

Сотрудники УФСБ по Ингушетии задержали 54-летнего Хасана Альтемирова — члена боевого крыла баталхаджинцев*, признанного террористической организацией и запрещенного решением Южного окружного военного суда 28 ноября 2022 года. Следствием ему инкриминируется соучастие (в виде пособничества) в руководстве террористическим сообществом (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 205.4 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

По данным силовиков, в 2025 году Альтемиров по указанию лидеров вирда обеспечил поддельными паспортами как минимум трех разыскиваемых баталхаджинцев (организация признана террористической и запрещена). Среди них, особо отмечает СКР, Батыр Кулаев, который вместе с сообщниками вооружил террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл».

Используя паспорт, полученный от Альтемирова, Кулаев скрылся за границей и поймать его до сих пор не удалось.

Как следует из материалов уголовного дела, выходцы из Ингушетии Хусен Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев достали пять охолощенных автоматов и затем переделали их в боевые. Кроме того, они добыли 1881 патрон калибра 7,62 мм. Стволы и боеприпасы были спрятаны в Ингушетии, а затем отправлены в столичный регион.

22 марта 2024 года, используя полученное оружие, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода совершили теракт в «Крокус Сити Холле» (Красногорск). Расстреляв посетителей концерта, они подожгли зал. В результате погибли 147 человек, еще 3 пропали без вести, различные повреждения получили 336 пострадавших, а опасности были подвергнуты не менее 1971 человек, говорится в деле. Причиненный ущерб составил 5,7 млрд руб.

Перед Вторым западным окружным военным судом предстали 19 исполнителей теракта и их пособников, 15 из которых, в том числе «оружейники» Хусен Медов и Джабраил Аушев, получили пожизненные сроки.

При этом в следственных органах отмечают, что баталхаджинцы* (организация признана террористической и запрещена) поучаствовали и в других громких преступлениях. В частности, они оказали помощь в подготовке подрыва в 2024 году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации генерала Игоря Кириллова.

Источник «Ъ» в правоохранительных органах уточнил, что вначале Хасан Альтемиров попался на незаконном хранении гранаты, потом была установлена его связь с террористами. Сейчас Альтемирова проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям.

* организация признана террористической и запрещена

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