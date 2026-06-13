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В Комсомольске-на-Амуре 11-летний мальчик попал под машину во дворе

В результате ДТП школьник получил травму ноги.

В Комсомольске-на-Амуре 11-летний ребёнок пострадал в ДТП на дворовой территории. Авария произошла сегодня около 16:00 у дома № 11 на улице Юбилейной, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 50-летняя женщина за рулём Honda CR-V двигалась по двору и совершила наезд на мальчика-пешехода. Ребёнок находился во внутридворовом проезде.

В результате ДТП школьник получил травму ноги. Медики оказали ему необходимую помощь.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Водителям напоминают, что во дворах нужно двигаться особенно осторожно: из-за припаркованных машин и подъездов ребёнок может появиться на дороге внезапно.