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В Волгоградской области избили женщину и забрали 8 тысяч рублей

Полицейские Новониколаевского района раскрыли дерзкий грабеж.

В Новониколаевском районе Волгоградской области полиция раскрыла грабеж: 21-летний мужчина избил знакомую и похитил у нее 8 тысяч рублей. Пострадавшая, 46-летняя жительница района, обратилась в отделение МВД России по Новониколаевскому району с заявлением о преступлении.

По данным волгоградской полиции, 7 июня 2026 года женщина находилась в гостях. За столом она упомянула, что при ней есть деньги. Нетрезвый приятель потребовал их отдать, получил отказ, нанес несколько ударов кулаками по голове и скрылся с похищенным. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Тот признал вину.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ — грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее собщалось о задержании молодой помощницы аферистов.