В Волгоградской области избили женщину и забрали 8 тысяч рублей

По данным волгоградской полиции, 7 июня 2026 года женщина находилась в гостях. За столом она упомянула, что при ней есть деньги. Нетрезвый приятель потребовал их отдать, получил отказ, нанес несколько ударов кулаками по голове и скрылся с похищенным. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Тот признал вину.