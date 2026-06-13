В Волгоградской области самолет совершил жесткую посадку, пилот в больнице

По предварительным данным, предоставленным Западным МСУТ СК России, самолет выполнял авиахимические работы — обрабатывал сельскохозяйственные поля. По факту происшествия Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводит процессуальную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.