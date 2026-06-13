В Волгоградской области самолет совершил жесткую посадку, пилот в больнице

Утром 13 июня 2026 года вблизи хутора Алешкин Чернышевского района Волгоградской области потерпел жесткую посадку самолет. Пилот с травмами доставлен в медицинское учреждение, воздушное судно получило механические повреждения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
По предварительным данным, предоставленным Западным МСУТ СК России, самолет выполнял авиахимические работы — обрабатывал сельскохозяйственные поля. По факту происшествия Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводит процессуальную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Следователи осматривают место происшествия и проводят комплекс мероприятий для установления причин случившегося.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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