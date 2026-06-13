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Туриста из Нижнего Новгорода спасли в горах Карачаево-Черкесии

Инцидент произошёл в районе перевала Федосеева.

Туриста из Нижнего Новгорода эвакуировали спасатели МЧС России после травмирования в горах Карачаево-Черкесии.

Инцидент произошёл в районе перевала Федосеева, где мужчина сорвался со снежника во время прохождения туристического маршрута. Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадавшего обнаружили сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда имени В. М. Дзераева.

Спасатели оказали мужчине первую помощь на месте, после чего организовали его спуск в посёлок Архыз и передали медикам.

По данным ведомства, турист находился в составе группы, однако маршрут не был зарегистрирован в подразделениях МЧС России.

Ранее сообщалось, что нижегородские туристы застряли на горе под Геленджиком.

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